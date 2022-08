Un furioso temporale si abbatte sulla strada e rende l'asfalto infido, si ribalta l’auto del sindaco che uscito incolume sui social parla di “miracolo”

In provincia di Caltanissetta si ribalta l’auto del sindaco che sui social parla di “miracolo”: in Sicilia Gianfilippo Bancheri esce illeso da un incidente stradale avvenuto in territorio della sua città di Delia a causa del furioso maltempo. Il primo cittadino, come raccontato da lui stesso sulla sua pagina Facebook, è uscito miracolosamente illeso da un rocambolesco incidente stradale che lo ha coinvolto nei giorni scorsi.

Si ribalta l’auto del sindaco che si salva

La foto della vettura di Bancheri, ribaltata fra gli alberi, campeggia sulla pagina social del sindaco accompagnata “da alcune parole per rassicurare tutti”. Secondo quanto riportano i media isolani il sinistro è avvenuto sulla Sp 133, che da Caltanissetta conduce a Delia, mentre Bancheri, che lavora all’Asp, stava facendo ritorno a casa. Ad un certo punto l’uomo aveva perso il controllo della sua Lancia Lybra che si era ribaltata forse proprio per le condizioni dell’asfalto in un momento nel quale un violento temporale si abbatteva sull’area.

Bancheri è riuscito ad uscire illeso dall’auto dopo aver “rotto a calci il vetro del finestrino posteriore”.

“Qualcuno lassù ha evitato la tragedia”

Il primo cittadino avrebbe riportato soltanto qualche piccola escoriazione al ginocchio subito medicata al pronto soccorso di Caltanissetta. E su Facebook Bancheri ha scritto: “Evidentemente qualcuno da lassù non voleva che finisse in tragedia. Onestamente penso che essere uscito quasi illeso dall’abitacolo sia già un miracolo“.