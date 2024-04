Si ribalta tir sulla A19 Palermo-Catania, traffico bloccato: 2 feriti

Roma, 4 apr. (askanews) - Nelle immagini diffuse dalla polizia, un autocarro che si è ribaltato sulla A19 Palermo-Catania, in località Enna. Il mezzo trasportava patate, che sono finite in grande quantità sulla carreggiata. Il tratto interessato è a doppio senso di circolazione per la presenza ...

Roma, 4 apr. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla polizia, un autocarro che si è ribaltato sulla A19 Palermo-Catania, in località Enna. Il mezzo trasportava patate, che sono finite in grande quantità sulla carreggiata.

Il tratto interessato è a doppio senso di circolazione per la presenza di un cantiere, il traffico quindi è stato bloccato sia per chi procede in direzione Catania che per chi procede verso Palermo, con uscita obbligatoria allo svincolo di Enna. Al momento risultano due feriti, fortunatamente non gravi.