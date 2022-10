Si rifiuta di pagare la cena al ristorante, un altro cliente interviene: lui lo investe 5 volte

Ostia, uomo si rifiuta di pagare la cena e investe 5 volte un cliente che interviene a difesa del proprietario del ristorante.

Un uomo si è rifiutato di pagare la cena in un ristorante di sushi ad Ostia. Confrontato da un cliente che ha preso le difese del proprietario, lo ha investito cinque volte prima di darsi alla fuga.

È accaduto sabato scorso in via della Martinica a Ostia, nella zona Lido di Ponente, dove un uomo è stato ridotto in fin di vita dopo che un auto lo ha investito deliberatamente per cinque volte.

La vittima è un cliente di 44 anni che si trovava a cena in un ristorante di sushi.

L’uomo è intervenuto in difesa del proprietario del ristorante giapponese che voleva essere pagato dal cliente in fuga. Il 44enne è uscito dal ristorante all’inseguimento di una coppia che aveva deciso di non saldare il conto perché il servizio e la cena non erano stati di loro gradimento. Ora si trova ricoverato in ospedali in condizioni gravi.

Rifiuta di pagare la cena e investe un uomo: cos’è successo

Il drammatico incidente ha come protagonisti una coppia di fidanzati, lui 48 anni e lei 34 che si recano a mangiare sushi in un ristorante di Ostia.

Qui, chiedono di essere serviti subito e si lamentano di ogni cosa. La tensione scoppia quando annunciano che non vogliono pagare il conto a causa del servizio e del cibo.

Inizia così una lite tra il proprietario del locale, che vuole essere pagato, e l’uomo. A loro si aggiunge il 44 enne che si trovava a cena con gli amici e che da diversi minuti stava osservando la scena.

La discussione degenera e si sposta all’esterno del ristorante, in strada.

L’uomo che non vuole pagare minaccia il titolare del locale e il cliente con una mazzetta che estrae dal bagagliaio della sua auto.

Il cliente 44enne ad un certo punto cade a terra e viene investito per ben cinque volte dalla Toyota Aygo dell’uomo che si da alla fuga con la fidanzata. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e l’ambulanza che ha trasportato il clienti all’ospedale Grassi in condizioni disperate. L’uomo è stato successivamente trasportato al San Camillo di Roma dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.

L’aggressore è stato intercettato dai Carabinieri.

La sua fuga è finita dopo un inseguimento con le forze dell’ordine. La sua auto è finita fuori strada e l’uomo ha proseguito a piedi barricandosi nella casa dei genitori. L’aggressore avrebbe poi minacciato gli agenti con un taglierino e che si sarebbe ferito se si fossero avvicinati.

Dopo una lunga trattativa, l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio. È stata fermata anche la fidanzata.

