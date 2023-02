Si risveglia dal coma: mangia e muore soffocata da un boccone

Una donna è morta soffocata da un boccone dopo essersi risvegliata dal coma.

La signora, una 78enne, era stata ricoverata per insufficienza respiratoria legata al Covid lo scorso 4 dicembre presso un ospedale di Napoli. Il decesso è avvenuto il 25 gennaio. I parenti hanno sporto denuncia, in quanto vogliono che sia fatta luce sulla vicenda. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la 78enne sarebbe uscita dal coma, avrebbe mangiato e sarebbe finita di nuovo in coma. Sembra infatti che un boccone le sia andato di traverso causandole asfissia e arresto cardiaco con diversi danni al cervello.

Sarebbe morta pochi giorni dopo.

Morta soffocata da un boccone: condizioni in continuo peggioramento

Come informa FanPage, lo stesso giorno del ricovero la donna era stata trasferita nel reparto di terapia sub-intensiva; qui sarebbe rimasta fino al 31 dicembre. Le sue condizioni di salute però non sarebbero migliorate. Sarebbe stata quindi trasferita in terapia intensiva, per poi essere ritrasferita in sub-intensiva. La figlia della donna avrebbe appreso che sua madre fosse stata sttoposta a Tac a causa di un boccone andatole di traverso.

Punti oscuri da chiarire

Un mistero, quella della donna morta soffocata in ospedale, per cui i famigliari chiedono chiarimenti. Ci si chiede, ad esempio, come mai la donna non sia stata alimentata con liquidi, ma con un pasto solido. A causa del boccone di traverso, la donna si è sentita male andando in apnea respiratoria e poi in arresto cardiaco.