Si schianta con il motorino il giorno del suo compleanno: grave 16enne

Un ragazzo di soli 16 anni si è schiantato con il motorino mentre stava tornato a casa, a Cecina, nel giorno del suo compleanno.

Il giovane è in gravi condizioni.

Grave incidente stradale per un ragazzo di 16 anni, nel giorno del suo compleanno. Il ragazzo ha perso il controllo del suo scooter e si è scontrato contro uno dei pini che fiancheggiano viale della Repubblica, a Cecina. I testimoni hanno visto il ragazzo che non è riuscito a fermarsi in tempo e si è schiantato contro l’albero, dove è rimasto privo di senso.

Alcuni automobilisti hanno chiamato i soccorsi. Nell’incidente ha riportato gravi traumi alla testa e al torace. L’ambulanza medicalizzata in quel momento era impegnata in un altro servizio, per cui è stata inviata quella ordinaria. Il 16enne ha ricevuto le prime cure sul posto, si è ripreso ma aveva ferite gravi e un trauma cranico, per cui è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cecina.

16enne grave dopo un incidente: ambulanza con medico e eliambulanza non disponibili

Il 16enne necessitava di un trasferimento in un ospedale come Livorno o Pisa ma a quel punto è successo qualcosa su cui l’Asl sta cercando di fare una valutazione. Al pronto soccorso è arrivato anche il sindaco, Samuele Lippi, che conosce il ragazzo e la sua famiglia. Gli animi si sono scaldati al punto che il primo cittadino a telefonato ai vertici dell’Azienda sanitaria Toscana nord ovest. Al pronto soccorso è arrivata anche la dottoressa Giovanna Poliseno, direttrice dell’ospedale, dopo le proteste del sindaco.

I medici hanno deciso di trasferire il giovane, ma l’ambulanza con il medico e l’eliambulanza non erano disponibili. Il mezzo è completamente distrutto ed è stato recuperato. Per quanto riguarda le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, il giovane potrebbe aver avuto un malore o essere stato distratto da qualcosa.