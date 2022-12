Si schianta con l'auto contro un muro: 26enne perde la vita a Milano

Dramma lungo le strade milanesi.

Un ragazzo di soli 26 anni ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto, per ragioni ancora non del tutto chiare, mentre stava percorrendo in auto un sottopasso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il giovane era diretto verso la periferia del capoluogo lombardo quando ha imboccato il sottopasso di via Stephenson e quì si è schiantato contro il muro perimetrale, perdendo la vita probabilmente sul colpo.

26enne si schianta contro un muro in un sottopasso: morto

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo: sul posto sono giunti i paramedici del 118 che lo hanno trovato riverso sul sedile posteriore, tentando subito tutte le manovre per la rianimazione, salvo poi non poter far altro che dichiararne il decesso. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro, almeno stando ai primi accertamenti della polizia locale, giunta sul posto insieme a pattuglie dei carabinieri della radiomobile.

Le cause dell’incidente al vaglio degli investigatori

Sono stati effettuati tutti i rilievi e le ragioni dell’incidente rimangono al vaglio degli investigatori. Occorrerà chiarire per quale motivo, come si presume, il 26enne abbia perso il controllo del suo veicolo finendo per andare ripetutamente a sbattere contro il muro.