Poco prima pare avesse avuto un primo incidente sempre alla guida della sua vettura, si schianta con l’auto, ricoverata l’attrice Anne Heche

Dopo una manovra pare azzardata si è schiantata con l’auto contro un’abitazione, ricoverata l’attrice Anne Heche. L’incidente è avvenuto a West Los Angeles e la donna sarebbe in condizioni definite “critiche” dopo che la sua vettura ha centrato una casa nel blocco 1700 di Walgrove Avenue, lo riferiscono le tv Usa NBC4LA e CNN.

Pare che Heche abbia subito serie ustioni quando la sua vettura dopo l’urto ha preso fuoco. Il canale TMZ ha dato la notizia dell’incidente di venerdì 5 agosto con un rapporto che includeva un video ripreso dall’alto della scena dell’incidente nell’area di Mar Vista. In quel video si vede una persona identificata come Heche dal network che viene portata via in ambulanza.

Secondo quanto riferiscono i media in queste ore l’occupante della casa non è rimasto ferito nell’incidente che però ha praticamente demolito l’intera parte frontale della struttura. Attenzione, cè una indiscrezione da verificare: alcuni media Usa spiegano citando fonti della polizia che poco prima dell’incidente Heche sarebbe stata coinvolta in un altro sinistro in un vicino complesso di appartamenti.

Un volto notissimo di cinema e tv

Heche è famosa ad Hollywood per film come “Donnie Brasco” del 1997, “Six Days Seven Nights” del 1998.

I suoi crediti regolari nelle serie TV includono “Ally McBeal” della Fox, “Everwood” della rete WB, “Men in Trees” della ABC e “The Michael J. Fox Show” della NBC. Alla fine degli anni ’90 Heche ebbe una notorietà parallela per la sua storia con la notissima anchor woman Ellen DeGeneres all’epoca dell’outing sul suo essere lesbica.