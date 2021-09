Si schianta con la moto da cross contro il trattore del papà: Martina Lilla morta a 16 anni

È morta Martina Lilla, 16enne appassionata di motocross rimasta vittima di un terribile incidente stradale che coinvolge anche il padre.

Non ce l’ha fatta Martina Lilla, ragazza di 16 anni che nel pomeriggio di lunedì 27 settembre ha avuto un terribile incidente in sella della sua moto da cross.

L’incidente di Martina Lilla a bordo della sua moto da cros

La ragazza – appena 16enne – era in sella della sua moto da cross e stava viaggiando tranquillamente per le strade di Armano, in provincia di Novara. Mentre percorreva la provinciale che collega Armeno alla località di Bassola è stata vittima di un terribile incidente stradale che non le ha lasciato scampo.

Le dinamiche dell’incidente di Martina Lilla

Martina stava percorrendo la provinciale e – a quanto risulta dalle ricostruzioni – era preceduta dal padre, che in quel momento stava guidando un trattore con un rimorchio carico di legno.

La ragazza averebbe tamponato il trattore, urtando contro il rimorchio e finendo schiacciata sotto il mezzo.

I tentativi di salvataggio di Martina Lilla

Non appena avvenuto l’incidente, è stato prontamente avvertito il 118 che è intervenuto tempestivamente in soccorso, facendola trasportare con l’elicottero al vicino ospedale di Novara.

Purtruppo i tentativi di tenere in vita la ragazza appassionata di motocross sono stati vani poiché nella giornata di oggi – 28 settembre – ha perso la vita.

Tutta la comunità di Armano è scossa per l’accaduto e si stringe attorno alla famiglia di Martina per il dolore del lutto.