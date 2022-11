Si schiantano con l'auto in sharing a Milano: 3 feriti

Grave incidente in via Gonin a Milano. Un uomo alla guida di un auto car sharing si è schiantato contro i semafori. Ci sono tre feriti.

Un uomo alla guida di un auto in car sharing ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato e si è schiantato contro i semafori.

L’incidente è avvenuto in via Govin, a Milano, e ci sono tre feriti.

Un grave incidente si è verificato giovedì mattina, 24 novembre, in via Gonin, a Milano. Un uomo alla guida di un’auto di una società di car sharing ha perso il controllo del mezzo all’incrocio con via Giordani.

L’auto si è ribaltata ed è finita contro i semafori e i pali al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con tre ambulanze e un’auto medica del 118. Ci sono tre feriti, un 20enne, un 25enne e un 54enne, che sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso degli ospedali Policlinico e San Paolo.

I feriti non sono in pericolo di vita

I tre feriti hanno riportato delle ferite serie, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.

La polizia locale ha effettuato tutti i rilievi del caso, per ricostruire la dinamica dello schianto. Nell’incidente non sarebbero state coinvolte altre macchine, ma gli accertamenti sono ancora in corso.