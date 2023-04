Si sottopone a 43 interventi chirurgici per diventare una sosia di Barbie

Dalia Naeem, attrice e presentatrice irachena si sottopone a 43 interventi per diventare la sosia di Barbie

43 interventi per diventare la sosia di Barbie

La donna ha deciso di fare tutto il possibile per assomigliare alla sua icona di bellezza: la Barbie.

Sui social network l’attrice è conosciuta con il nickname Dalia_Naim1. Proprio dai suoi profili ha rivelato il suo nuovo aspetto ai suoi follower.

Nel video la 29enne mostra il suo volto dopo le 43 operazioni. A fianco a Dalia compare il suo make up artist che le dice: “mia cara, adesso sei diventata proprio come Barbie“.

La Barbie irachena

Nel video si nota che i 43 interventi chirurgici sono serviti per rendere il naso più sottile e le labbra più rimpolpate e voluminose, proprio come quelle della Barbie.

Tantissimi dei suoi follower ha apprezzato il cambiamento. In molti, infatti, l’hanno ribattezzata la “Barbie irachena“. Altri invece non hanno risparmiato le critiche.

Tra chi non ha apprezzato il suo nuovo look ci sono coloro che non riescono a comprendere il perché di una trasformazione così radicale. Sotto al video in cui Dalia presenta il suo aspetto dopo i 43 interventi diventare la sosia di Barbie alcuni follower hanno lasciato commenti negativi di questo genere: “non capisco perché hai deciso di sottoporti a degli interventi per cambiare il tuo aspetto“, altri ancora hanno scritto: “non sembri per niente una Barbie“.

