Terribile tragedia in Florida. Due ragazzini hanno indossato un giubbotto antiproiettile e si sono sparati a turno. Un 15enne ha perso la vita.

Si sparano a turno indossando un giubbotto antiproiettile: morto 15enne

In Florida, due ragazzini di 15 e 17 anni hanno deciso di indossare un giubbotto antiproiettile e spararsi a vicenda. Il loro gioco purtroppo è finito in tragedia. Il più giovane è rimasto ferito da uno dei colpi sparati dall’amico ed è morto dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Dopo la morte del ragazzino, gli investigatori di Belleview, a nord-ovest di Orlando, hanno stabilito che i due giovani “si stavano sparando a turno mentre indossavano un giubbotto con all’interno una specie di armatura“.

Il 17enne è stato arrestato

Il ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo aggravato. La cauzione è stata fissata a 30.000 dollari. La polizia per il momento non ha reso noti ulteriori dettagli e non è chiaro dove i ragazzini abbiano trovato l’arma che hanno usato per giocare. Un terzo ragazzo di 16 anni, che si trovava con i due amici al momento della tragedia, è stato accusato di falsa testimonianza.

Il giovane è stato ascoltato come persona informata dei fatti e avrebbe cercato di depistare gli investigatori riguardo la sparatoria e il responsabile.