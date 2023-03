Si spengono le speranze per Tom Sizemore: famigliari valutano decisione sul "fine vita"

Qualche giorno fa Tom Sizemore, l’attore noto per pellicole come “Salvate il soldato Ryan”, è stato colpito da un aneurisma al cervello. Purtroppo per l’attore 61enne le speranze si stanno affievolendo sempre più. In virtù di ciò – è stato riportato sulla testata “Variety”- il manager Charles Lago ha fatto sapere che da parte dei famigliari è in corso una valutazione sul fine vita.

Tom Sizemore, la famiglia sta valutando il fine vita

Il manager ha spiegato, a proposito delle condizioni di salute di Sizemore, che “Lunedì i medici hanno informato la sua famiglia che non ci sono più speranze e hanno raccomandato la decisione di fine vita.

La famiglia sta ora valutando questa ipotesi e a breve verrà rilasciata un’ulteriore dichiarazione”.

Ha poi sottolineato quanto questa sia una fase difficile per i famigliari e che hanno voluto “ringraziare tutti per le centinaia di messaggi di sostegno e preghiere che sono stati ricevuti.

Questo è un momento molto difficile per loro”.

Chi è Tom Sizemore

Classe 1961, Tom Sizemore è nato a Detroit. Sul grande schermo è diventato noto grazie a pellicole quali “Sorvegliato Speciale”, “Heat – La Sfida”, “Black Hawk Down”, “Pearl Harbor” o ancora “Point Break – Punto di rottura” (agente Dea Deets – non accreditato”. Diversi anche i lavori per la televisione come Twin Peaks, Lucifer, CSI Miami e infine Cobra Kai.