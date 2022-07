Un grande seracco di ghiaccio si è staccato dalla Marmolada a causa delle alte temperature: i soccorritori sono sul posto per verificare eventuali dispe

Sono ore di grande apprensione queste per il Soccorso Alpino, impegnato da questo pomeriggio nelle ricerce di eventuali dispersi (o addirittura di vitime, ma ovviamente tutti sperano che non ce ne siano state) dopo il crollo di un grande pezzo di ghiaccio (in termine tecnico si chiama “seracco”) che si è staccato questo pomeriggio dal complesso della Marmolada.

Il distacco, secondo il Soccorso Alpino, si è verificato a quanto pare nei dintorni di Punta Rocca, lungo un itinerario parecchio battuto e conosciuto dagli appassionati di trekking e scalate per raggiungere la vetta.

Fin da subito Repubblica ha sottolineato che c’era il rischio che nel crollo avessero potuto perdere la vita alcune persone. Per verificare l’eventuale presenza di individui al di sotto di quel particolare fianco della montagna, sul posto dove è avvenuto l’evento geologico sono immediatamente stati dispiegati 5 elicotteri, che stanno sorvolando le montagne con la speranza che nessun essere umano sia rimasto coinvolto.

Qui sotto il primo messaggio di una fonte ufficiale con il quale il Soccorso Alpino ha parlato dell’incidente di questo pomeriggio.

Un seracco di ghiaccio è crollato sulla #Marmolada: il distacco nei pressi di Punta Rocca, lungo l’itinerario di salita della via normale per raggiungere la vetta. Sono state attivate tutte le stazioni del #SoccorsoApino della zona, almeno 5 elicotteri e unità cinofile. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) July 3, 2022

Il video del distacco

In attesa di avere aggiornamenti, sono apparsi online diversi video dove possiamo vedere il momento esatto in cui il seracco, che è una formazione di ghiaccio a forma di pinnacolo, si è staccato dalla montagna crollando a terra.

I video in questione sono stati caricati da Il Dolomiti e anche da alcuni utenti su Facebook e Twitter. Fin da subito, Il Dolomiti in particolare ha fatto riferimento a due cordate che si sarebbero trovate loro malgrado coinvolte nell’incidente.

Proprio ieri tra l’altro, avevamo assistito ad un nuovo triste record negativo per la Marmolada: nella giornata di sabato 2 luglio sul complesso era stato registrata la temperatura di 10 gradi in vetta, la più alta mai raggiunta in quel punto.

Il primo bilancio

Come riportato da Ansa, quando il crollo è avvenuto proprio al di sotto dal punto in cui il ghiaccio si è staccato c’erano effettivamente delle persone. Il primissimo bilancio di questa tragedia è di 15 persone coinvolte, e di 7 feriti. Attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Ci sarebbero (almeno) quattro vittime

Stando alle informazioni trapelate online tramite Ultimora.net e Ansa come si temeva il bilancio del crollo è purtroppo tragico: la caduta della formazione di ghiaccio avrebbe causato la morte di almeno 4 persone. Per il momento, ogni condizionale è d’obbligo ma sembra che il bilancio sia destinato a peggiorare di ora in ora.