Si stacca una parte della copertura del Duomo: paura a Lucca

Nel pomeriggio di oggi lunedì 12 dicembre 2022, poco prima delle 15, una lastra appartenente alla copertura di una cupola della cattedrale di San Martino a Lucca si è staccata, rimanendo appesa solo da un angolo.

I danni al manufatto

Si tratta di una lastra di piombo del rivestimento esterno di una cupola del 1630, che ricopre la struttura sul retro del Duomo di Lucca, alla sinistra del coro. La lastra si era staccata per la maggior parte del suo perimetro, evitando di cadere a terra per una piccola parte rimasta attaccata alla cupola: dei sei rivetti che la tenevano fissata, solo uno è rimasto saldo.

La messa in sicurezza dei vigili del fuoco

Ricevuto l’allarme, i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto e hanno eseguito un primo sopralluogo con un’autoscala. Dopo aver preso atto della situazione, hanno provveduto alla messa in sicurezza del manufatto seicentesco dal valore inestimabile. Si dovrebbe ora procedere con un primo intervento di carattere provvisorio, con il quale la struttura verrebbe di nuovo fissata, per poi concludere con un’opera di messa in sicurezza. Sono intervenuti anche sul posto gli agenti della polizia municipale di Lucca, per non rischiare che qualche passante troppo curioso si avvicinasse troppo alla zona di pericolo.