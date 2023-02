Si tinge i capelli e fa il filler: latitante catturata dopo 3 mesi

In manette Franca D’Urzo, 43enne latitante dallo scorso novembre: i Carabinieri l’hanno catturata nel comune di Melito, nella provincia di Napoli.

Latitante catturata dopo 3 mesi

Si era tinta i capelli di un altro colore e si era sottoposta ad alcuni trattamenti di chirurgia estetica, per alterare leggermente i lineamenti e non farsi riconoscere. Si tratta di Franca D’Urzo, 43enne di Giugliano, che è stata individuata e arrestata nelle scorse ore dai carabinieri a Melito, nella provincia di Napoli.

Era latitante dallo scorso novembre. La donna era destinataria di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Procura di Roma per truffa in concorso, ricettazione e sostituzione di persona: da allora, per non finire in carcere, era fuggita.

Le indagini e la cattura

La 43enne si nascondeva in un’abitazione del complesso COPEC di Melito, ed è lì che i militari l’hanno arrestata. Dopo le formalità di rito, per la 43enne si sono aperte le porte del carcere femminile di Pozzuoli: Franca D’Urzo deve scontare 6 anni, 3 mesi e 28 giorni di reclusione.

I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Giugliano in Campania, si sono avvalsi in particolar modo del cosiddetto web partolling: monitoraggio di Internet, e soprattutto dei social network.

Grazie a questa tecnica sono riusciti a rintracciarla.