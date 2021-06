Si torna a ballare con gli Extraliscio, al cinema e in tour

Milano, 10 giu. (askanews) – Il popolo della notte ha tanti volti ma quello della balera è forse il meno conosciuto e tra i più belli. A raccontarlo ci ha pensato Elisabetta Sgarbi con il film “Extraliscio – Punk da balera. Si ballerà finché entra la luce dell’alba” che sarà nelle sale italiane solo il 14, 15 e 16 giugno, distribuito come evento da Nexo Digital. Protagonisti del film, dedicato agli Extraliscio e alla tradizione musicale romagnola, sono Mirco Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, con la narrazione di Ermanno Cavazzoni e tantissimi ospiti.

Un genere dato troppo spesso e a torto per spacciato, come spiega Mauro Ferrara.

“Sono anni e anni che sento dire che questa musica è agonizzante e sta per morire, ma sono 52 anni che faccio liscio, con le orchestre romagnole e ora con gli Extraliscio. Per me non è finito niente anzi continua”.

Proprio in questi giorni si discute sulla riapertura o meno delle sale da ballo, che sono state le prime a chiudere e saranno le ultime ad aprire.

Moreno Il Biondo fa un appello. “Al Governo chiediamo che dia la possibilità a chi ha fatto il vaccino, che ha il green pass nel rispetto delle regole, che sia ammesso al ballo. Lo scorso anno ballavano solo i conviventi ora conosciamo la situazione e non è possibile che sia solo il ballo e le discoteche a rimanere chiuse con tutto quello che sta riaprendo adesso”

Ma per chi vorrà godersi l’energia della loro musica, c’è il lungo tour estivo, spiega Mirco Mariani. “Potrebbe essere una cosa meravigliosa ripartire e fare la musica per i giovani dentro le balere. Noi andremo in giro per tutta Italia, grazie a Sanremo avremo un’estate infuocata con tantissimi concerti”.