Si torna in pista, ma quest’anno per sciare serve l’assicurazione

Bologna, 14 feb. (askanews) – Dopo due anni di restrizioni e di divieti finalmente si torna in montagna e, anche se il clima tutt’altro che invernale non ha ancora regalato grandi nevicate, le piste da sci sono prese d’assalto. Ad accogliere sciatori e turisti le nuove regole sulla sicurezza per gli sport invernali entrate in vigore il 1 gennaio.

Tra le misure diventate legge con il nuovo anno, il casco obbligatorio per i minorenni, il divieto per gli sciatori di consumare alcolici e l’obbligo di assicurazione.

Una polizza che copre la responsabilità civile in caso di danni o infortuni causati a terzi.

Alcune società di gestione si sono attrezzate, offrendo all’interno dello skipass giornaliero e dello stagionale polizze con società partner. Ma tanti amanti della neve si stanno organizzando per stipulare contratti già da casa anche per accelerare le operazioni agli impianti di risalita.

Da qui l’idea della nuova Genertel, compagnia assicurativa diretta di Generali Country Italia, di lanciare sul mercato un’offerta dedicata al mondo dello sport e del benessere.

Si chiama “Genertel Sci” ed è una nuova soluzione assicurativa per proteggere da eventuali imprevisti durante la pratica degli sport invernali. Come spiega Fabio Moraldi, responsabile dell’area industria di Genertel.

“Questa idea è perfettamente coerente con la nostra strategia di sviluppo della nuova Genertel digitale lanciata in ottobre che punta a coprire quattro ecosistemi di bisogno dei clienti: la mobilità, la casa, il benessere e il ‘pet’. Avevamo previsto di sviluppare i prodotti non motor di casa, benessere e pet a partire dalla fine del 2022, ma anche alla luce delle nuove normative abbiamo deciso di accelerare questa road map rilasciando già in febbraio il primo prodotto relativo al benessere in particolare proprio allo sci e agli sport invernali”.

Sono due le soluzioni di protezione offerte, con pacchetti che comprendono oltre alle garanzie di responsabilità civile, anche indenizzi per infortuni sportivi, assistenza e rimborsi per ricoveri, ricerca e soccorso. Oltre ad assicurare se stessi quando si indossano scarponi e sci è possibile assicurare in un’unica polizza fino a dieci persone anche non familiari.

“E’ un prodotto completamente digitale, tutto il processo di acquisto e configurazione può essere fatto online con un’app o sul desktop, con una stima istantanea dei costi e una copertura che può essere attivata in un giorno a scelta ma anche già 30 minuti dopo dall’acquista. Un’offerta quindi completamente digitale, perfettamente in linea con la nostra strategia, che prevede un processo semplice, chiaro, con garanzie ben spiegate”.