Si trasferisce nella stessa casa di riposo della moglie: la sorpresa

Un anziano, per fare una sorpresa alla donna che ha amato per una vita si è trasferito nella stessa casa di riposo in cui si trova sua moglie.

Gordon era nella residenza per anziani mentre la sua amata Mary Davis era rimasta a casa per alcuni mesi. I due sono sposati da 68 anni e non erano mai stati lontani per tanto tempo.

Sorpresa in una casa di riposo

Dopo quanche tempo anche la donna è stata trasferita in una residenza per anziani, ma la casa di riposo non era la stessa in cui si trova suo marito. Per un lungo periodo i due coniugi innamorati sono stati lontani e non si sono potuti vedere.

Il loro desiderio più grande era quello di prestar fede alla promessa che si sono giurati il giorno del matrimonio: stare insieme per tutti i giorni della loro vita.

Il trasferimento nella residenza della moglie

I figli della coppia sapevano che i loro genitori sentivano l’esigenza di ritrovarsi. Anche chi stava intorno ai due anziani nella casa di riposo si era accorto di quanto i due si mancassero.

Per questo motivo quando la residenza per anziani Baily House di Mansfield, in Inghilterra ha avuto un posto disponibile ha dato a Gordon la possibilità di andare nella casa in cui si trovava la sua amata Mary.

Infarmieri organizzano la sorpresa

Gli infermieri della residenza hanno organizzato una sorpresa per la donna, la quale aveva sempre nei suoi pensieri il marito. Così gli operatori hanno chiesto a Gordon di non parlare del suo trasferimento con la moglie per farle una sorpresa.

Il commovente video dell’incontro

Gli infermieri, nel giorno in cui l’uomo è andato nella residenza in cui si trova sua moglie hanno pensato di realizzare un video dell’incontro tra i due anziani innamorati come il primo giorno.

Il video rappresenta una testimonianza di come il tempo possa rendere sempre più forte un amore grande senza scalfire i sentimenti. Quando c’è un amore così grande non serve nient’altro, infatti, appena i due si sono rivisti Gordon ha buttato il suo bastone e Mary ha lasciato il suo deambulatore, tutto questo per corrersi incontro e riabbracciarsi.

I due si sono finalmente scambiati un tenero bacio e un dolce abbraccio facendo emozionare e commuovere gli operatori della casa di cura.

