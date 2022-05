Si tuffa dalla scogliera, ma sbatte sui sassi: morto ex calciatore del Vitesse

Mourad Lamrbatte, ex calciatore del Vitesse, è morto mentre si trovava in vacanza a Maiorca con la famiglia, dopo essersi tuffato da un scogliera.

Mourad Lamrabatte, ex calciatore del Vitesse è morto mentre si trovava in vacanza a Maiorca: l’uomo si era tuffato da una scogliera, ma purtroppo ha sbattuto contro una roccia, davanti agli occhi increduli della moglie e dei figli.

Vitesse, morto l’ex calciatore Lamrabatte

Mourad aveva deciso di tuffarsi da un’altra scogliera, ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro una roccia, perdendo la vita proprio davanti alla moglie e ai figli che stavano riprendendo la scena con un cellulare da una barca che avevano noleggiato in mattinata.

Inutili i successivi soccorsi per il 31enne che è stato recuperato già privo di vita. Secondo quanto riporta l’autopsia, l’ex calciatore non sarebbe moroto per le ferite riportate nell’impatto con la scogliera, ma in seguito ad un anneggamento provocato da uno stato di semi coscienza

Il saluto del Vitesse

La tragica notizia ha sconvolto la squadra olandese del Vitesse che in una nota ha voluto esprimere le condoglianza alla famiglia di Mourad Lamrabatte: “Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto.

Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23”.