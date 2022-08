Si tuffa in piscina a casa di amici, sbatte la testa e muore a 32 anni: oggi i funerali

Angelo Moscaritolo, di 32 anni, era ad una festa quando si tuffa in piscina, sbatte la testa e muore. A Formia i funerali.

Arcangelo Moscaritolo, operatore sanitario 32enne di Formia, si è tuffato in piscina a casa di amici ed è morto. A Minturno, il sindaco ha ufficialmente sospeso qualsiasi evento previsto in programmazione per la giornata di oggi. La cittadina, in lutto, esprime rispetto e solidarietà alla famiglia del giovane scomparso prematuramente.

Oggi, alle 17, i funerali.

Si tuffa in piscina e muore a 32 anni: il caso

Il tragico incidente, che vede coinvolto Arcangelo Moscaritolo, si è speso nella notte tra il 6 e il 7 agosto. Doveva essere un sabato sera come un altro, all’insegna del relax e del divertimento giovanile tra amici. Un semplice tuffo in piscina, a casa di un amico, gli è risultato però fatale.

Il dramma non ha colpito esclusivamente la famiglia e gli affetti di Arcangelo, ma anche l’intera comunità di Minturno, così come quella di Formia, che lo conosceva e gli voleva bene.

Le parole del sindaco di Minturno

Il primo cittadino di Minturno ha così espresso la sua commozione relativamente alla morte del giovane 32enne, parlando come segue: “Avevi una gioia di vivere irrefrenabile e contagiosa, un sorriso grande e sincero, una grande generosità nei rapporti umani e una spiccata disponibilità verso le persone in difficoltà. Tutto questo rende ancora più difficile accettare la tragica notizia con cui è iniziata questa domenica di agosto. Ci mancherai, Arcangelo Moscaritolo, che la terra ti sia lieve”.