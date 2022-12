Si tuffa in un lago ghiacciato ed ha un malore, morto 16enne

Si tuffa in un lago ghiacciato ed ha un malore, morto 16enne: salma a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà in merito all’autopsia

Tragedia in Sicilia, dove un minore si tuffa in un lago ghiacciato ed ha un malore, morto 16enne.

Da quanto si apprende il giovane era a fare una gita con alcuni amici a Francavilla di Sicilia quando è accaduta la tragedia. La decisione di immergersi in quelle acque gelide gli è stata purtroppo fatale. I media spiegano che la vittima è un ragazzo di 16 anni di origine egiziana.

Il ragazzino era ospite di una struttura alberghiera, adibita a centro d’accoglienza d’emergenza ma domenica pomeriggio è accaduto il dramma.

Con un gruppo di amici il 16enne stava visitando le Gurne dell’Alcantara in provincia di Messina. Si tratta di un luogo molto rinomato come meta turistica. Ad un certo punto il ragazzino si è immerso uno dei laghetti, che in questo periodo dell’anno hanno temperature proibitive.

L’ipotesi di ipotermia ed annegamento

Secondo i media il decesso sarebbe stato provocato da ipotermia o annegamento. Sul posto sono arrivati a razzo vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori del 118.

Purtroppo si sono rivelate del tutto inutili le manovre di rianimazione effettuate dal personale medico e il ragazzo è spirato. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che deciderà in merito all’autopsia.