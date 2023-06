Si tuffa nel Ticino e muore, tragedia nel Pavese

Si tuffa insieme agli amici nel Ticino, ma qualcosa va storto e perde la vita. La tragedia s’è abbattuta nei pressi di Zerbolò, nel Pavese, dove un 15enne milanese, frequentante un istituto tecnico a Pavia, è morto nel pomeriggio di oggi, 5 giugno.

15enne si tuffa insieme agli amici nel Ticino e perde la vita. Inutile la corsa in ospedale

Il ragazzo, che abitava a Motta Visconti, secondo una prima ricostruzione sarebbe giunto a Zerbolò insieme a un gruppo di amici e, nonostante le condizioni metereologiche non fossero incoraggianti, aveva deciso di fare un bagno nel Ticino.

Una volta tuffati in acqua i ragazzi si sono resi conto che il 15enne si trovava in difficoltà, decidendo così di lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. Sul posto sono così giunti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno riportato a riva il giovane.

Le condizioni del 15enne, già privo di sensi, sono parse da subito molto gravi. Una volta attivato l’elisoccorso il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Bergamo. Qui i sanitari hanno fatto di tutto per salvarlo, ma non è stato abbastanza.

Il 15enne è deceduto poco dopo l’arrivo al presidio ospedaliero bergamasco. Le indagini sono state aperte, affidate ai carabinieri, che hanno già ascoltato i ragazzi presenti insieme al 15enne. Non si esclude che il ragazzo possa esser stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. Per far luce sulla morte del giovane con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia.