Si-Verdi a Letta:incontriamoci per verificare se possibile intesa

Roma, 2 ago. (askanews) – “Prendiamo atto dell’accordo bilaterale tra Azione, +Europa e il Pd. E’ un accordo che non ci riguarda e non ne condividiamo molte cose nel merito delle questioni programmatiche”, ha detto Bonelli, che ha elencato i temi cari alle due forze politiche: la transizione ecologica con le rinnovabili contro la “folle proposta di chi vorrebbe riportare il nucleare” e la necessità di offrire “una risposta molto forte sul piano sociale”.

Così Angelo Bonelli (Verdi), durante alcune dichiarazioni alla stampa con Nicola Fratoianni (Si), dopo l’intesa raggiunta tra Pd e Azione +Europa.

“Chiediamo un incontro al partito democratico per verificare se ancora ci sono le condizioni di un’intesa elettorale che coinvolga l’alleanza tra verdi e sinistra” ha aggiunto.

Per Fratoianni, si è trattato di “una trattativa un po’ curiosa che si è basata solo sui collegi” mentre “noi parliamo solo di politica e continuiamo a farlo.

Non abbiamo paura di correre sul proporzionale, lo abbiamo sempre fatto. La nostra proposta politica non è negoziabile e per questo riteniamo questo accordo legittimo, perché è bilaterale, ma in nessun modo vincolante sul tema programmatico della proposta politica”.