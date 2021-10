Si vota in Repubblica Ceca, favorito il premier uscente Babis

Roma, 9 ott. (askanews) – Urne aperte a Praga, in Repubblica ceca, nel secondo giorno di voto per le elezioni politiche. Il premier uscente, il magnate Andrej Babis, che compare nei Pandora Papers, con il suo partito populista Ano, è dato favorito per un secondo mandato. Nelle immagini di France Presse, Babis vota al seggio di Losovice.

Il leader 67enne è accusato di presunta frode sui sussidi europei e la settimana scorsa l’indagine sui Pandora Papers ha mostrato che avrebbe usato i soldi delle sue società offshore per finanziare l’acquisto di una proprietà nel sud della Francia nel 2009, tra cui un castello.

Le urne si sono aperte venerdì e si chiuderanno alle 14 di sabato. Non sono previsti exit polls, i risultati sono attesi in tarda giornata.