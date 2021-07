Siamo la fine del mondo, brano di Paolo Belli che incanta Mancini

Roma, 14 lug. (askanews) – E’ diventato quasi l’inno degli Europei. Si intitola “Siamo la fine del mondo”, il nuovo brano di Paolo Belli, postato sui social anche dal ct degli azzurri Roberto Mancini.

Le immagini viaggiano parallele alle parole della canzone, ma raccontano una storia più ampia. Siamo in uno studio televisivo, dove Paolo Belli si trova per presentare la sua nuova canzone.

Nell aria si respira un’atmosfera strana, una stanca routine priva di sorrisi ed energia positiva.

Ma la musica è magia, energia pura, e Paolo, con la sua solarità, la voglia di divertirsi e di far divertire, sarà un fiume in piena che coinvolgerà tutto lo staff dello studio, compresa la conduttrice “padrona di casa”, che si ritrovano in una vera e propria festa ricca di colori e voglia di ballare.

Il videoclip di “Siamo la fine del mondo” è quasi un piccolo corto, dove l equilibrio della narrazione tra musica ed immagini si ribalta: Il contrasto tra i colori scuri e gli sguardi e le espressioni apatiche dell inizio, mano a mano lasciano il campo alla forza coinvolgente della musica, che riempie il set di colori e della voglia di sorridere e cantare tutti insieme.

Sul set con Paolo Belli, oltre alla sua fedelissima Big Band, anche Chiara De Pisa, nel ruolo della conduttrice “padrona di casa”.