“Siamo ucraini, siamo cittadini europei”: video appello di Eumans

Milano, 8 apr. (askanews) – “Siamo ucraini, siamo cittadini europei”, è questo il video appello corale di oltre 30 ragazze e ragazzi ucraini a sostegno di EuKrainNow, per l ingresso immediato dell Ucraina, lanciato insieme a Eumans, il movimento paneuropeo fondato da Marco Cappato.

EUMANS, il movimento paneuropeo di cittadini fondato dal già europarlamentare Marco Cappato lancia “EUkraine Now”, ha lanciato una campagna di raccolta firme che dopo la fase iniziale verrà trasformata in Petizione Ufficiale al Parlamento Europeo per chiedere alle istituzioni e ai leader europei di adoperarsi per accelerare ingresso dell Ucraina nell UE e per garantire diritti di cittadinanza agli Ucraini.

Un appello sostenuto anche da oltre 30 ragazze e ragazzi ucraini che in un video affermano: “Siamo ucraini, siamo cittadini europei”.