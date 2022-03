Sibilia: "Potenziata sicurezza tratto A1 Barberino – Firenze nord"

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Oggi per la prima volta, con la nuova Galleria Santa Lucia sulla A1 tra Barberino del Mugello e Firenze Nord, grazie al protocollo siglato tra Vigili del Fuoco ed Aspi, viene potenziata notevolmente la safety e il soccorso in caso di emergenza sulla rete autostradale, con un beneficio diretto per gli utenti e cittadini delle aree limitrofe.

Sulla base dell'accordo, ci sarà un interscambio tra i due soggetti: gli addetti all'antincendio di Autostrade saranno formati dagli specialisti dei Vigili del Fuoco e dall'altra parte i Vigili del Fuoco ottengono investimenti nuove in strutture e mezzi che consentono loro di assicurare in maniera più efficace la safety in autostrada ma anche sulla sicurezza dei comuni limitrofi. Con questo protocollo si introduce inoltre il concetto di “sicurezza predittiva” che, attraverso la condivisione e l’elaborazione congiunta delle analisi di traffico in tempo reale, permetterà di gestire i flussi in maniera da limitare al minimo il rischio di incidenti stradali".

E' quanto afferma il Sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, a margine dell'inaugurazione del nuovo tratto a tre corsie della A1 tra Barberino del Mugello e Firenze Nord e della Galleria Santa Lucia.