Siccità: domani a P.Chigi cabina regia con Meloni

Roma, 28 feb.

(Adnkronos) – Si terrà domani, alle ore 11.30 presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, la prima riunione della Cabina di regia sulla crisi idrica, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Alla riunione parteciperanno il vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Alessandro Morelli.