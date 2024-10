Siccità: Faraone (Iv), 'crisi provocata da classe dirigente siciliana'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “La risposta del governo sulla crisi idrica che colpisce la Sicilia è totalmente insufficiente: Musumeci parla in prospettiva mentre l’emergenza è adesso, bisogna agire subito”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, nella replica del question time con il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.

“Queste ore sono per molti cittadini siciliani difficilissime. Alcuni non hanno acqua da luglio. Quando va bene, si devono accontentare di turnazioni di 6-8 giorni. Siamo al punto che le persone sono costrette a svegliarsi la notte per poter lavare i panni – prosegue – Nel Catanese la produzione di arance si è dimezzata e altrettanto è successo con le olive in provincia di Trapani. Questo vuol dire che, oltre a una qualità della vita compromessa, c’è un intero settore economico in crisi".

"Il problema è che il presidente della Regione Schifani, dopo essere rimasto immobile per un anno, ha cominciato a intervenire quando ormai l’emergenza era esplosa. E invece andava prevenuta requisendo i pozzi, comprando autobotti, ricorrendo ai dissalatori. La situazione è stata causata dalla classe dirigente, che ha sbagliato i tempi”, conclude.