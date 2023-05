Siccità: Salvini, 'venerdì primo tavolo su emergenza idrica'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "In Emilia Romagna ho convocato per venerdì mattina il primo tavolo sull’emergenza idrica. Occorrono dighe, occorrono invasi, stiamo investendo per ridurre la dispersione idrica. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare il contributo di 300 milioni di euro che...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "In Emilia Romagna ho convocato per venerdì mattina il primo tavolo sull’emergenza idrica. Occorrono dighe, occorrono invasi, stiamo investendo per ridurre la dispersione idrica. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare il contributo di 300 milioni di euro che gli autotrasportatori stanno aspettando da tempo". Lo ha annunciato il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5