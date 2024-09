Siccità: Schifani, 'obiettivo realizzare dissalatori entro prossima estate, vigileremo'**

Palermo, 13 set. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è quello di realizzare i dissalatori entro l'estate dell'anno prossimo, altrimenti si perderebbe una scommessa che non possiamo perdere. Confidiamo sulla struttura del commissario per l'ernegenza idrica per gestire i nost...

Palermo, 13 set. (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo è quello di realizzare i dissalatori entro l'estate dell'anno prossimo, altrimenti si perderebbe una scommessa che non possiamo perdere. Confidiamo sulla struttura del commissario per l'ernegenza idrica per gestire i nostri 100 milioni di euro, noi collaboreremo e vigileremo affinché i tempi siano rispettati. Non possiamo rischiare distrazioni". Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Tgcom24. Ieri, nella riunione del pomeriggio, cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il viceministro all'Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo e il sottosegretario di Stato al Dipe Alessandro Morelli "si è deciso di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell'Acqua, per procedere all'acquisizione e all'installazione di dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza", spiega il ministero. Questo consentirà di dimezzare i tempi della procedura. Spesa prevista circa 100 milioni di euro.