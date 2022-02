Siccità, allarme Protezione civile: trend assolutamente negativo

Roma, 23 feb. (askanews) – “Il tema della siccità è uno dei principali che stiamo seguendo da mesi nell’ambito del sistema di protezione civile. Siamo in un trend assolutamente negativo, abbiamo dei bacini in grande sofferenza, temiamo una possibilere recrudescenza del fenomeno come avvenne nel 2016 e nel 2017”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio, nel corso del webinar ‘Sapiens Tecnologici’, appuntamento propedeutico alla seconda edizione di ‘Earth Technology Expo’ in programma a Firenze dal 5 all’8 ottobre 2022.

In Italia, secondo quanto emerso nel corso dei lavori, i periodi di siccità sono passati, in media, da 40 a oltre 150 giorni l’anno. Un fenomeno, spiega Curcio, “che può andare a influenzare non solo le attività di protezione civile ma tutte le attività produttive del Paese, basti pensare alle attività economiche e agricole. Il tema dell’acqua è senz’altro materia di protezione civile”.