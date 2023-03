Home > Askanews > Siccità, Fini (Cia): dare poteri straordinari al commissario Siccità, Fini (Cia): dare poteri straordinari al commissario

Parma, 29 mar. (askanews) – Bisogna “riconoscere poteri straordinari” al commissario” per poter intervenire” sull’emergenza siccità “ma soprattutto per poter coordinare opere e gestione della risorsa idrica perché per gli agricoltori è davvero un problema fondamentale, una questione di vita”. Lo ha detto il presidente di Cia Agricoltori italiani, Cristiano Fini, a margine del convegno inaugurale di Cibus connecting Italy a Parma. “Noi abbiamo lanciato durante la nostra conferenza economica ai primi di febbraio che vi sia una cabina di regia unica e un piano straordinario unico di gestione delle acque – ha detto Fini – Questo perché il tema acqua riguarda sì l’agricoltura ma anche altri settori come quello industriale e il consumo umano. Quindi va attuata una cabina di regia unica anche perché gli enti che stanno gestendo l’acqua sono davvero troppo e questo crea dispersione”. In questo momento, ha ribadito il presidente di Cia Agricoltori italiani “dobbiamo focalizzarci su un’unica regia: sicuramente il commissario può essere una soluzione a patto che però si scarichi a terra tutto quanto, cioè si facciano le opere e che si intervenga per gestire meglio l’acqua di quanto non abbiamo fatto fino a oggi”.

