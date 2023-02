Siccità, Lollobrigida: servono più pianificazione e prevenzione

Milano, 10 feb. (askanews) – “La siccità, per ragioni legate al cambiamento climatico, ma anche per errori di dotazione all’interno del nostro quadro in termini organizzativi, deve essere contrastata con una strategia di previsione di invasi, di contenimento della dispersione idrica. E deve essere fatto con un piano strategico, oltre che con l’investimento dei fondi, le due cose devono viaggiare parallelamente”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a margine di un evento di Coldiretti a Milano dedicato al cibo e al turismo.

“Anche su questo aspetto – ha aggiunto Lollobrigida – ci sono stati dei limiti ed è mancata la pianificazione, io ho proposto ai mie collegi Salvini e Pichetto Fratin di creare una cabina di regia conPalazzo Chigi come guida per riuscire a pianificare e poi realizzare interventi di breve, medio e lungo temine per affrontare la siccità. Dando l’idea di una nazione che sa anche prevenire, oltre che curare”.