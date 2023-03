Siccità, Venezia come Dubai: si userà l'acqua del mare

Per risolvere il problema della siccità in Veneto si sta pensando di far diventare Venezia come Dubai usando l'acqua del mare

Impianti di desalinizzazione. Venezia come Dubai

Luca Zaia, presidente della Regione ritiene probabile l’uso di impianti di desalinizzazione. Nel frattempo si valuta anche un’ordinanza anti-spreco.

A causa della siccità in Veneto, Zaia ha detto: “Abbiamo una risorsa alla quale non dobbiamo più guardare distrattamente. Non escludo l’impiego di impianti di desalinizzazione per l’acqua di mare”.

Il sistema è adottato in maniera proficua in 183 Paesi nel mondo per questo si pensa di rendere Venezia come Dubai.

Il presidente della regione ha spiegato: “Lo fanno città come Dubai dove ci sono giardini, palme e tutto ciò è sostenuto dalla desalinizzazione“.

Stando ai dati, in Medio Oriente si produce il 47% dell’acqua potabile con il sistema della desalinizzazione del mare. In Europa, un esempio di buon uso del sistema è quello della Spagna dove sono stati censiti 765 impianti nel 2021.

Saranno necessarie energie e risorse

Per mettere in atto questa strategia saranno necessarie tempo e risorse. Zaia ha spiegato: “Bisogna capire quanto ci costerà il bilancio energetico, perché trasformare l’acqua salata in acqua dolce richiede energia, ma se riusciamo, anche con le fonti rinnovabili, a mettere in piedi un sistema che ci porta ad un’economia circolare, perché no?”.

Si tratta di ipotesi per il momento, ma la necessità di avere delle risorse d’acqua rende molto probabile l’adozione di impianti di desalinizzazione come soluzione alla siccità.

Si pensa a un’ordinanza anti-spreco

La produzione industriale e quella agricola risente della scarsità delle risorse idriche.

Nell’attesa di veder diventare Venezia come Dubai, Zaia sta pensando a misure per contenere i consumi di acqua.

Queste le parole del presidente della regione Veneto: “Ho sempre la speranza che arrivi la pioggia, ma nel frattempo faccio un appello ai veneti affinché non sprechino risorse idriche. Si eviti di innaffiare giardini e cose simili. Non voglio arrivare a consigliare di tenere in considerazione quante volte si deve usare lo sciacquone, come ha fatto qualcuno, ma si capisce da soli che meno acqua usiamo meglio è“.

