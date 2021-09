Sicilia, auto si scontra con un camion: morto un 35enne

Un'auto e un camion si sono scontrati lungo la strada statale 113 nei pressi di Santa Flavia in provincia di Palermo. Deceduto un 35enne.

L’ennesima giovane vita che si è spezzata sulle strade italiane. Un uomo di 35 anni è deceduto a seguito di un violento scontro tra la sua automobile e un camion, mentre stava percorrendo la strada “Settentrionale sicula” all’altezza di Santa Flavia in provincia di Palermo.

Non sarebbe ancora chiara la dinamica dell’incidente. Proprio per questo motivo le Forze dell’Ordine avrebbro dato il via alle indagini.

Scontro auto camion Sicilia, la vicenda

Stando a quanto riportano prime informazioni sulla vicenda e rese note dagli investigatori, il veicolo si trovava sul tratto stradale in direzione Santa Flavia all’altezza del chilometro 245, quando si sarebbe scontrato contro un mezzo pesante che proveniva dalla direzione opposta.

A tale proposito, indiscrezioni riportano che lo scontro tra i due veicoli sarebbe avvenuto sul tratto di strada sul quale vigeva il divieto di sorpasso. Il tratto di strada interessato inoltre sarebbe stato nel frattempo bloccato. Tempestivo l’intervento delle Forze dell’ordine che sono giunte sul luogo dell’incidente con i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Scontro auto camion Sicilia, i nodi da risolvere

Nel frattempo sarebbero diversi i nodi che riguarderebbero questa vicenda.

Il primo sarebbe legato proprio al momento in cui i due mezzi si sarebbero scontrati. Resterebbe da capire infatti se uno dei due veicoli possa aver invaso in qualche modo la corsia opposta. La vittima ad ogni modo sarebbe stata identificata: il conducente era Antonino Palazzotto e al momento del terribile schianto si sarebbe trovato al volante di una Ford Focus.

Scontro auto camion Sicilia, i successivi soccorsi

Stando a quanto appreso l’autotrasportatore non avrebbe riportato ferite gravi e sarebbe stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto sarebbero inoltre intervenuti i vigili del fuoco che si sarebbero adoperati al fine di estrarre l’automobilista rimasto bloccato all’interno del veicolo. Intervenuti inoltre anche il personale dell’Anas e gli agenti della Polizia stradale della sezione di Buonfornello.

Qualche giorno fa, invece sempre in provincia di Palermo un camion si è ribaltato lungo la A29 Palermo – Mazara del Vallo poco prima delle otto del mattino. A seguito dell’impatto si sono venuti a creare dei disagi alla circolazione. Nel tratto di strada interessato si è formata una coda lunga addirittura 10 chilometri circa, con diversi automobilisti che sarebberro stati costretti ad uscire dallo svincolo di Carini.