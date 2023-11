Sicilia: Cateno De Luca chiede audizione Schifani su Risorse Extraregionali

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) - "In vista dell'esame parlamentare dei Disegni di legge di Bilancio e di Stabilità 2024-2026, il Presidente di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha formalmente richiesto l'audizione in seconda commissione del Presidente della Regione Siciliana, Rena...

Palermo, 17 nov. (Adnkronos) – "In vista dell'esame parlamentare dei Disegni di legge di Bilancio e di Stabilità 2024-2026, il Presidente di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha formalmente richiesto l'audizione in seconda commissione del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani". E' quanto si legge in una nota. "La richiesta nasce dalla rilevanza delle risorse extraregionali nella programmazione della spesa, soprattutto per gli investimenti, e mira a ottenere un'esauriente analisi dello stato di attuazione di programmi e piani finanziati da tali risorse".

"Con Decreto Presidenziale n. 407 del 22 giugno 2023, il Presidente Schifani ha avocato a sé le competenze del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione, revocando quelle precedentemente attribuite all'on.le Marco Falcone – si legge – Tra gli invitati per l'audizione, oltre al Presidente Schifani, sono inclusi l'Assessore Regionale dell'Economia, Marco Falcone, il Dirigente Generale del Dipartimento della programmazione, Vincenzo Falgares, il Ragioniere Generale della Regione, Ignazio Tozzo, e i Sindaci dei Comuni capofila degli 8 Sistemi Intercomunali di rango urbano".