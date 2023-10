Sicilia: Collegamenti isole minori, Schillaci (M5S) 'Dal governo solo soluzione tampone'

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) - “L'affidamento dei collegamenti con le isole minori a Sns, non è che una soluzione tampone da parte della Regione per mettere una toppa ai gravi e frequenti disservizi registrati recentemente nei trasporti da e per le isole minori. In futuro, comunque...

Palermo, 20 ott. (Adnkronos) – “L'affidamento dei collegamenti con le isole minori a Sns, non è che una soluzione tampone da parte della Regione per mettere una toppa ai gravi e frequenti disservizi registrati recentemente nei trasporti da e per le isole minori. In futuro, comunque si vigili di più e meglio sul rispetto degli accordi contrattuali. Solo così si potrà garantire un servizio migliore”. Lo afferma la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci. “Visto che l'affidamento è stato ridato alla Sns – afferma Roberta Schillaci – ci aspettiamo quantomeno una rigorosissima vigilanza sul rispetto degli accordi contrattuali, cosa che, evidentemente, non c'è stata in passato, e che noi abbiamo denunciato a più riprese con i nostri atti parlamentari, nei quali abbiamo evidenziato le enormi carenze del servizio effettuato con mezzi vetusti, sporchi e non adatti al trasposto di persone con mobilità ridotta”.

“Dalla Regione – conclude Schillaci – vorremmo sapere se si sia opposta al ricorso al TAR proposto dalla società Sns avverso le penali comminate dal Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità e l'eventuale esito del giudizio”.