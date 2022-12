In Sicilia due gemelle partoriscono nello stesso giorno e presso l’ospedale di Milazzo avviene il “miracolo bello” di Federica e Serena, mamme in contemporanea e felici di mostrare quella stupenda coincidenza in alcuni scatti diventati virali in queste ore sui social.

I media locali spiegano che Federica e Serena sono gemelle alla nascita ed hanno “consacrato” quel loro legame con la più bella delle coincidenze.

Gemelle partoriscono nello stesso giorno

Quale? Diventando mamma nello stesso momento a Milazzo. Le due donne di 31 anni di Pace del Mela hanno partorito le loro creature all’ospedale di Milazzo: si tratta di due splendidi bambini, un maschietto ed una femminuccia. Da quanto si apprende tutte e due le neo mamme hanno avuto una tranquilla gravidanza e il parto “non era ancora programmato”.

Arrivano Alessandro e Ludovica Nadia

Poi, nella serata del 13 dicembre Federica, una delle due, ha accusato i primi dolori del travaglio ed è stata accompagnata al “Fogliani”. Lì è nato Alessandro. Neanche il tempo di dare la splendida notizia alla famiglia che anche la gemella Serena a casa sua ha cominciato ad avere gli stessi dolori. Alle 9 del mattino dopo ha partorito Ludovica Nadia. I media spiegano che “per Federica si tratta del terzo figlio, per Serena del secondo”.