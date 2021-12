Sicilia: Faraone a Giovannini, 'cosa si sta facendo per infrastrutture?'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – “Crolli e smottamenti, treni bloccati e ferrovie chiuse, è questo lo scenario siciliano : un vero disastro nelle infrastrutture dell’Isola. Il ministro Giovannini non può fare finta di nulla: l maltempo sta creando gravi danni e a pagarne le spese sono i cittadini".

Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone , candidato sindaco a Palermo.

"Chiedo pertanto di conoscere quale sia il programma del ministero per mettere in sicurezza ponti, viadotti e strade in Sicilia attraverso una immediata audizione in parlamento del Ministro. Il maltempo di queste settimane sta facendo contare numerosi danni e disagi per i cittadini siciliani, è necessario agire adesso per prevenire sciagure. È una situazione inaccettabile per la regione siciliana che già deve scontare un gap infrastrutturale enorme, direi che dopo un anno di interviste e dichiarazioni sui giornali servono i fatti”.