Sicilia: Giambona (Pd), 'da Galvagno ruolo di garanzia, obiettivo migliorare il testo'

Palermo, 22 dic. (Adnkronos) – "Come forze di opposizione siamo riusciti nell'intento di riportare la discussione generale nel merito della legge finanziaria senza trascurare la tempistica. Ciò ha consentito di avviare i lavori d'aula senza ulteriori ritardi. Diamo atto al presidente dell'ARS Galvagno di avere svolto un ruolo di garanzia nei confronti dell'intero Parlamento e di avere mediato con successo con il Governo. Il nostro unico obiettivo è quello di migliorare il testo attraverso i nostri emendamenti e di esitarlo in tempi ragionevoli, evitando l'esercizio provvisorio. I siciliani attendono misure per migliorare le loro condizioni di vita: dalla sanità alle infrastrutture, dalla tutela dell'ambiente all'emergenza occupazionale. Sono tante le emergenze alle quali bisogna dare una risposta e non possiamo permetterci di sprecare ulteriori occasioni". E' quanto dichiara Mario Giambona, Vicepresidente del gruppo PD all'ARS a margine della sessione di bilancio dei lavori dell'Assemblea Regionale Siciliana.