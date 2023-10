Sicilia: Giorgio Trizzino, 'trasparenza per nomina direttori generali Asp, stop lottizzazioni'

Sicilia: Giorgio Trizzino, 'trasparenza per nomina direttori generali As...

Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – "La nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie deve avvenire in modo trasparente e nel rispetto delle competenze e delle professionalità documentate. È fondamentale che in questo momento di difficoltà in cui versa il nostro Sistema Sanitario, le nomine dei vertici di Asp ed Ospedali vengano fatte secondo criteri che consentano di mettere al posto giusto le persone giuste. Il metodo lo deve stabilire il governo regionale ed esserne garante per i prossimi anni. Le lottizzazioni e le strumentalizzazioni lasciamole fuori da queste nomine che rappresentano per i cittadini siciliani la garanzia che si cerca il loro bene e non quello dei partiti". A dirlo è l'ex deputato Giorgio Trizzino, che è tornato a fare il medico a Palermo, parlando delle nomine dei direttori generali all'Asp.