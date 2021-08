Sicilia in zona gialla, Rosalinda Cannavò: “Troppe persone senza vaccino”

Rosalinda Cannavò si è sfogata via social per l'aumento dei contagi in Sicilia, sua terra natale.

L’attrice siciliana Rosalinda Cannavò si è sfogata per la situazione Covid in Sicilia e il continuo aumento dei contagi.

Rosalinda Cannavò: lo sfogo

Attraverso i social Rosalinda Cannavò si è scagliata con un duro sfogo contro i suoi tanti concittadini siciliani che avrebbero rifiutato di sottoporsi al vaccino anti-Covid.

Dal 30 agosto infatti la Sicilia è tornata in zona gialla, con tutte le restrizione che essa comporta. “Io sono arrivata qui e devo dire con mia amarezza che la maggior parte delle persone non hanno il vaccino, e alla mia domanda perché hai fatto questa scelta non sapevano darmi una motivazione concreta, quella che io so dare per aver preso questa scelta di vaccinarmi”, ha dichiarato la fidanzata di Andrea Zenga, e ancora: “Questo mi da molta amarezza perché la Sicilia adesso lunedì diventerà zona gialla, quindi questo fa capire che la situazione sta degenerando.

A me quello che più in assoluto fa paura è l’ignoranza e anche in questo caso a mio avviso sta anche qui prevaricando l’ignoranza. Detto questo adesso preparo la mia colazione perché non ci voglio pensare. Questa cosa mi rattrista tantissimo.”

Rosalinda Cannavò: le vacanze

Nonostante la situazione legata all’emergenza Coronavirus in Sicilia, Rosalinda Cannavò continua a godersi le vacanze insieme al fidanzato Andrea Zenga, da lei conosciuto nella casa del GF Vip.

I due sono diventati ormai inseparabili e in tanti non vedono l’ora di sapere se la loro storia sia destinata a durare.

Rosalinda Cannavò: la vita privata

Rosalinda Cannavò si è fidanzata con Andrea Zenga alcuni mesi fa, durante la sua permanenza nella casa del GF Vip 5 (dove ha trionfato Tommaso Zorzi). L’attrice precedentemente era stata legata per quasi 10 anni a Giuliano Condorelli, ma la storia tra i due si è conclusa in un nulla di fatto e lei gli ha detto addio proprio a causa del sentimento provato per il figlio di Walter Zenga.

“La mia vita è cambiata perchè ho accanto lui, è generoso, galante e molto elegante. Mia madre dice che ho un’altra luce in viso e questo è grazie a lui”, ha confessato l’attrice, e ancora: “Davanti alle telecamere io e Andrea avevamo quel pizzico di pudore e ciò che dovevamo dirci ce lo siamo detti guardandoci negli occhi quando siamo usciti”.