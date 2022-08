Sicilia, incidente in moto: è grave un trentenne di Gragnano

In Sicilia, un 30enne è stato coinvolto in un brutto incidente. L'impatto con un'auto lo ha ridotto in gravi condizioni.

Un ragazzo di 30 anni è stato vittima di un brutto incidente sulla sua moto. Accade sulla statale 115, a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento. Il giovane è ora ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Sicilia, incidente in moto: le dinamiche

L’uomo, di Gragnano, si trovava in sella della sua Ktm Superduke 1290 quando ha avuto un forte impatto frontale con una Fiat Grande Punto. Lo scontro è stato così violento da spezzare la parte anteriore della motocicletta. L’auto, dal canto suo, si è capottata.

Anche un’altra vettura è stata coinvolta nell’incidente.

Le vittime coinvolte nell’impatto

Il guidatore della Punto è rimasto incastrato nella sua vettura, a liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco di Agrigento. Si tratta di un uomo di 61 anni, rimasto ferito.

Per fortuna illeso, invece, il 38enne che guidava l’altra auto rimasta implicata.

Sono ancora da chiarire le dinamiche esatte relative all’impatto, gli agenti della stradale di Sciacca stanno lavorando sul caso in queste ore.

Online, alcune foto impressionanti mettono in evidenza la crudeltà dell’impatto avvenuto.