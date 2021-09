Sicilia: lo scrittore Cappellani lancia candidatura di Selvaggia Lucarelli 'Solo così Pd-M5 vincono'

Palermo, 1 set. (Adnkronos) – Lo scrittore catanese Ottavio Cappellani lancia la candidatura di Selvaggia Lucarelli alla presidenza della Regione Sicilia. Lo fa con un post sulla sua pagina personale di Facebook, post al quale la scrittrice e giornalista ha messo un “mi piace”.

“Se la coalizione Pd-M5S vuole vincere in Sicilia non può che puntare sulla Lucarelli. I problemi che Selvaggia ha evidenziato sono da anni oggetto di dichiarazioni politiche e articoli sui giornali e non è mai successo niente. Sono bastati pochi post della Lucarelli per mettere tutti sull’attenti”, dichiara ancora Cappellani