Sicilia: Lombardo (Mpa), 'no all'abbinamento delle Europee con le Provinciali'**

**Sicilia: Lombardo (Mpa), 'no all'abbinamento delle Europee con le...

**Sicilia: Lombardo (Mpa), 'no all'abbinamento delle Europee con le...

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - "Non siamo favorevoli ad abbinare le elezioni provinciali con quelle europee. L'Mpa non è ne di destra, ne di centro, né di sinistra". A dirlo, intervenendo al congresso provinciale dell'Mpa a Trapani è l'ex Governatore Raf...

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – "Non siamo favorevoli ad abbinare le elezioni provinciali con quelle europee. L'Mpa non è ne di destra, ne di centro, né di sinistra". A dirlo, intervenendo al congresso provinciale dell'Mpa a Trapani è l'ex Governatore Raffaele Lombardo. "Ricostituire le province deve voler dire anche un'altra cosa – dice ancora il leader dell'Mpa – Parliamoci chiaro, ammettiamolo, la Ragione è troppo grassa, deve dimagrire, in personale, risorse e competenze. A noi serve una Regione che corre".