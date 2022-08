Sicilia: Malpezzi, 'M5S tradisce promessa a cittadini'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "È dal 20 luglio che il M5S ha un atteggiamento non affidabile. Sono loro ad aver creato una cesura con noi nel momento in cui hanno fatto cadere, insieme a Lega e Fi, il governo Draghi. Quello è stato un atto di tradimento nei confronti del Paese e dei cittadini italiani.

E questa è una grave responsabilità del M5S. Come è grave il comportamento del M5S in Sicilia. Le primarie in quella regione erano state confermate perchè si erano iscritti migliaia di cittadini per partecipare. Il fatto che ieri il M5S si sia tirato indietro la dice lunga sul loro grado di affidabilità. È un tradimento di una promessa ai cittadini, lo stesso compiuto da Calenda quando ha rotto l'accordo con il Pd". Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi a 'L'aria che tira' su La7.