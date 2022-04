Sicilia: Meloni, 'se salta Musumeci problemi per tutte ricandidature'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Siamo stati sempre disponibili a fare un passo indietro su nostri candidati purchè non si mettesse in discussione un principio valso finora: gli uscenti che hanno lavorato bene, non hanno problemi e vogliono ricandidarsi, sono confermati.

Oggi si chiede di rimettere in discussione questo principio nel caso di Nello Musumeci, forse colpevole di essersi avvicinato a Fratelli d'Italia. Se dovesse saltare in Sicilia il principio della ricandidatura degli uscenti, non si vede perchè dovrebbe essere mantenuto altrove. Mi auguro che prevalga il buon senso e si possa raggiungere un accordo". Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a 'Libero'.