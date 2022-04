Sicilia: Miccichè, 'Musumeci perde di 20 punti, a Pd e M5S basta candidare un gatto'

Verona, 13 apr. (Adnkronos) – "Il centro sinistra non ha un candidato? Il Pd ha un gatto? Ecco, contro Musumeci vince anche un gatto. Pd e M5S hanno un elettorato che li vota comunque, a prescindere dal candidato, e vale il 35 per cento.

Per vincere Musumeci deve prendere almeno il 36%, invece non arriverà al 30%. In queste elezioni perde di almeno 20 punti". Così il presidente dell'Ars e coordinatore di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè parlando delle prossime regionali nell'isola, durante la cena organizzata ieri sera a Verona dall'assessore all'Agricoltura della Regione Siciliana Toni Scilla (FI) in occasione del Vinitaly.