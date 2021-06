Palermo, 26 giu. (Adnkronos) – "Ho tenuto la mafia fuori dal governo regionale. Non credo che per i partiti questo sia un difetto. Sono una polizza vita…". Lo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci durante la kermesse "Il governo della Regione – Tre anni di lavoro per la Sicilia", in corso allo Spasimo, a Palermo.